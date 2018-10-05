الشرطة السعودية تحل لغز الجثة الغامضة في عسير

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الشرطة السعودية، الجمعة، سر الجثة التي عثر عليها وهي ملفوفة ببطانية وموضوعة على سرير وسط طريق عام بالقرب من مدينة أبها (جنوب غرب المملكة).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد الجثة وسط طريق بوادي الطالع (على بعد 11 كيلومترا عن مدينة أبها).

وأضاف "بمعاينة الجثة، بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره".

وتابع "الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.