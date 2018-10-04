البرق يصعق 3 أطفال ويصيب 72 في مدرسة أوغندية

المصدر: د ب ا

قال مسؤولون في أوغندا اليوم الخميس إن البرق ضرب مدرسة ابتدائية في شمال غرب البلاد ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، ونقل عشرات آخرين إلى المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم شرطة غرب النيل جوزفين انجووزو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "المعلومات المتوفرة لدي هي أن ثلاثة أطفال توفوا في الحال عندما ضرب البرق مدرسة مونجويو الابتدائية".

وأصيب اثنان وسبعون آخرون في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، منهم 25 حالتهم خطيرة، وفقا للصليب الأحمر الأوغندي.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعد أوغندا صاحبة العدد الأكبر من الوفيات جراء البرق عن أي مكان آخر في العالم.