النيران تلتهم عبارة تقل 335 شخصاً

المصدر: رويترز

قال جيش ليتوانيا اليوم الثلاثاء إن عبارة تقل 335 شخصا اندلعت فيها النيران في بحر البلطيق بعد انفجار في غرفة المحركات.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الليتوانية إن العبارة وجهت رسالة استغاثة في الساعة 1045 بتوقيت جرينتش وأرسل جيش ليتوانيا طائرة هليكوبتر وأعد طائرتين اخريين لإرسالهما إذا تطلب الأمر.

وكانت العبارة في طريقها إلى بلدة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا قادمة من كييل الألمانية.

إلا أن الشركة المشغلة للعبارات قالت إن العبارة تعاني من عطل فني ولم تندلع بها النيران مضيفة أنه سيجري جرها إلى كلايبيدا.