ارتفاع عدد ضحايا تسونامي إلى 1234 قتيلا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلا من 844 شخصا.

وأضافت الوكالة إن الكارثة أدت أيضا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل.

كان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة يوم الجمعة أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.

ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا.

ووقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5,9 درجات و6 درجات صباح الثلاثاء قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدّد المعهد مركز الزلزال الأول الذي بلغت شدّته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 40 كلم تقريباً من سومبا، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة والواقعة على بعد 1600 كلم من جزر سيليب التي ضربها الجمعة زلزال مدمّر بلغت قوته 7,5 درجات وأعقبه تسونامي.

وبعد 15 دقيقة تقريباً من الزلزال الأول ضرب زلزال ثانٍ بلغت قوّته 6 درجات المنطقة نفسها، بحسب المعهد الذي حدّد مركز الزلزال على عمق 30 كلم.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنين الأخيرة.