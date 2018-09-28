رجل يطعن ثلاثة في رافينسبورج الألمانية والعمدة يسلمه للشرطة

المصدر: د ب أ

صرح دانيل راب؛ عمدة مدينة رافينسبورج جنوب ألمانيا، بأن مرتكب حادث طعن ثلاثة أشخاص بالمدينة بسكين سلم نفسه له وأنه اقتاده إلى الشرطة.

وقال راب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) اليوم الجمعة: "كنت قريبا من مكان الحادث بالصدفة".

وأضاف راب (46 عاما) أن شهود عيان أسرعوا إليه وهم "في حالة ذعر تام"، ما دفعه إلى التوجه إلى مكان الحادث، مبينا بالقول: "وفجأة وقف الجاني شخصيا أمامي مباشرة وبيده السكين الملطخة بالدماء وهددني بها، فقلت له إن عليه أن يضع السكين أرضا، ففعل".

وكان الرجل قد قام بمهاجمة ثلاثة أشخاص بوسط مدينة رافينسبورج باستخدام سكين، ما أدى إلى جرحهم بجروح نافذة وحالة أحدهم خطرة.

ولم تعرف أسباب الاعتداء حتى الآن.

ولم تعلن تفاصيل أخرى عن هوية الجاني أو أعمار وهوية المجني عليهم، إلا أن الشرطة ذكرت أن الجاني شاب.

وحرزت الشرطة الجنائية مساء اليوم عددا من الأدلة، وقالت على موقع تويتر: "تم إغلاق مكان الحادث، ونرجو من المواطنين مراعاة عدم المرور من هناك".