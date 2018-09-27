الشرطة الباكستانية تقبض على مسلح قتل 6 شرطيين

المصدر: د ب أ

ذكرت إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، أنها تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به، لتورطه في عمليات قتل مدبرة، استهدفت ستة من أفراد الشرطة.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية الإخبارية عن بارفيز أحمد تشانديو، وهو مسؤول بارز في الشرطة، القول إن "فريقا من الشرطة ألقى القبض على شان صابر، المعروف باسم "دون" في منطقة كورانجي الصناعية".

وأضاف تشانديو أن "المشتبه به المحتجز حاليا ينتمي إلى حركة قوامي المتحدة - لندن، ولكنه انضم مؤخرا إلى حزب باك سارزامين السياسي، لإنقاذ نفسه"، مشيرا إلى أن المشتبه به كان من المقربين من مشتبه به آخر محتجز أيضا، وهو رايس، المعروف باسم "ماما".

وأضاف "أنه (شان صابر) قاتل خطير تورط في عمليات قتل مستهدفة لرجال الشرطة، وفي مواجهات مع الشرطة وعمليات قتل وحرق وابتزاز، وكان مطلوباً من جانب منطقة كورانجي الصناعية وعوامي كولوني، ومراكز الشرطة في لاندهي".

وقال إن المحاكم المختصة أعلنته هاربا.

وأضاف تشانديو أنه في عام 2014، قام المشتبه به مع شركاء آخرين له بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة. وفي وقت لاحق من نفس العام، قام المشتبه به مع شركاء آخرين له بإطلاق النار على سيارة شرطية في لاندي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة.