محاكمة تلميذ قتل زميلته طعناً

المصدر: د ب أ

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة تلميذ 15 عاما بتهمة قتل زميلته 14عاما طعنا في العاصمة الألمانية برلين.

وقد تسببت واقعة مقتل التلميذة كايرا في 7 مارس الماضي في صدمة كبيرة بألمانيا.

وبحسب بيانات الإدعاء العام، فإن المتهم ذهب إلى منزل كايرا بقصد قتلها.

وعثرت والدة الضحية عليها لاحقا، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.

وبسبب عمر المتهم، فإن المحاكمة ستجرى خلف الأبواب المغلقة، لكنها فُتحت اليوم لفترة وجيزة أمام الجمهور خلال أداء محلفة اليمين الدستورية.

وحضرت أم الضحية المحاكمة اليوم، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها ستحضر كافة جلسات المحاكمة.