استنفار أمني بقصر بكنجهام بسبب سلسلة مفاتيح

المصدر: رويترز

قالت شرطة مدينة لندن إن سلسلة مفاتيح هي ما كان بحوزة رجل تسبب في حالة استنفار عند المدخل المخصص لزوار قصر بكنجهام الذي تقيم به الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أمس الأحد عندما تم اعتقاله لحيازته ما كان يُعتقد أنه صاعق كهربائي.

وجرى احتجاز السائح الهولندي الذي يبلغ من العمر 38 عاما بالقصر ظهر أمس الأحد بعد العثور معه على "أداة على شكل صاعق كهربائي" لكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة دون توجيه اتهامات إليه.

وقالت الشرطة "اقتنع أفراد الشرطة بأن حيازته للأداة، التي تعمل بطاقة منخفضة وعبارة عن جزء من سلسلة مفاتيح، كان خطأ منه وأنه لا يشكل تهديدا".

وتكون أجزاء من القصر مفتوحة أمام الزوار لعشرة أسابيع من كل عام، والملكة الآن في عطلة في اسكتلندا.