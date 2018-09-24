ستة مشجعين يقتلون مشجع الفريق المنافس

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة في مدينة باندونج الإندونيسية اليوم الاثنين إنها ألقت القبض على ستة من مشجعي كرة القدم بعد مقتل مشجع ناد منافس قبل مباراة جمعت بين منافسين شرسين في الدوري الأندونيسي.

وقال يوريس مولانا المتحدث باسم الشرطة إن هارينجا سيرلا، أحد مشجعي نادي بيرسيجا جاكرتا، توفي يوم الأحد بعد أن اعتدت عليه مجموعة من مشجعي نادي بيرسيب باندونج قبل ساعتين من بدء المباراة في استاد باندونج لوتان ابي.

وانتهت المباراة بفوز نادي بيرسيب باندونج 3- 2 على بيرسيجا جاكرتا.

وأدان محافظ غرب جاوة، رضوان كامل، قتل المشجع.

وكتب رضوان، الذي شاهد المباراة في الاستاد، في موقع انستجرام "انني اشعر بالأسف الشديد وأشجب العمل الهمجي لبعض المشجعين الذين شوهوا فوز بيرسيب الصعب".

وتورطت جماهير بيرسيب وبيرسيجا، التي تعتبر مبارياتهما مثل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهات مميتة في السابق.

وكان سيرلا، البالغ من العمر 23 عاما، سادس شخص يلقى حتفه في اشتباكات بين مشجعي بيرسيب وبيرسيجا منذ عام 2012.