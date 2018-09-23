200 ألف شخص يغرقون في الظلام في العاصمة الكندية

المصدر: رويترز

انقطعت الكهرباء يوم السبت عن حوالي 200 ألف شخص في العاصمة الكندية أوتاوا ومحيطها بعدما ضربها إعصار مرتين مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل واقتلاع أسقف عدد آخر.

وتزامن ذلك مع هبوب رياح عاتية على المنطقة وقال رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون إن استعادة الكهرباء بصورة كاملة ربما يستغرق عدة أيام. وأصيب ستة أشخاص على الأقل.

وقال واتسون للصحفيين "يبدو الأمر مثل مشهد في فيلم سينمائي أو موقع حرب".

وأتى الإعصار، الذي وصل مساء الجمعة، على عدد من المنازل في بلدة دونروبين شمال غربي المدينة ثم مر على مدينة جاتينو الواقعة مباشرة إلى الشمال من أوتاوا بإقليم كيبيك.

ودمرت الرياح القوية جزءا من محطات الكهرباء الفرعية الرئيسية في أوتاوا وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 ألف شخص. ويعيش في أوتاوا وجاتينو نحو 1.3 مليون نسمة.