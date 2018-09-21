طعن ثلاثة رضع وبالغين اثنين في مركز لرعاية الأطفال بنيويورك

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأميركية إن عاملة في مركز لرعاية الأطفال داخل منزل في مدينة نيويورك طعنت ثلاثة أطفال رضع وبالغين اثنين اليوم الجمعة قبل أن تحاول الانتحار بقطع شرايين معصميها وتحتجزها الشرطة.

وقالت خوانيتا هولمز مساعد قائد الدوريات الأمنية في شرطة مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي إن المرأة نفذت عملية الطعن قبل الفجر في منطقة كوينز وحالتها حاليا مستقرة.

ولم يكن لدى الشرطة أية معلومات عن الدوافع المحتملة لهذا الهجوم.

وقالت الشرطة إن العاملة البالغة من العمر 52 عاما متهمة بطعن رضيعتين ورضيع تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أيام وشهر، وهم حاليا في المستشفى في حالة خطرة لكنها مستقرة.

كما طعنت المرأة رجلا في الحادية والثلاثين من عمره يعتقد أنه والد أحد الرضع وامرأة في الثلاثينات من عمرها في مركز رعاية الأطفال الليلي.

وقالت الشرطة إن سكينا وساطورا ملطخين بالدماء عثر عليهما في موقع الحادث.

وقالت هولمز إن تسعة أطفال وعددا من الآباء والأمهات كانوا في ذات المنزل عندما وقع الهجوم.

وقال توماس أنتونيتي، المتحدث باسم الشرطة، إن المصابين البالغين كانا يعيشان في ذات المنزل، فيما كانت منفذة الهجوم تعمل في مركز الرعاية، ولكنها لم تكن تسكن في ذات البناية.