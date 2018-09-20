ممثل مشهور يصدم شاباً بسيارته

المصدر: وكالات

صدم الممثل الأميركي الشهير، أشتون كوتشر، شابا بسيارته في لوس أنجليس، مساء يوم الاربعاء (بالتوقيت المحلي)، عن طريق الخطأ.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن كوتشر 40 عاماً صدم الشاب ليو مارينجي 19 عاما، بعد خروجه من استوديوهات "صن سيت برونسون"، وبينما كان في سيارته السوداء، في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأوضح الموقع الالكتروني أن مارينجي كان في طريقه لاصطحاب بعض الأطفال من المدرسة على السكوتر الخاص به.

وأضاف "إن المرء لا يمكنه الرؤية بصورة جيدة حقا عند الزاوية... لذا فهو لم يرني... لقد صدمني وبعد أن سقطت على الأرض ثم نهضت، رأيت أنه هو (أشتون كوتشر)."

وأوقف النجم الشهير - الذي كان معه حرس أمني خاص - سيارته على الفور للتحقق من أن الشاب لم يصب بأذى، قبل أن يوافق على أن يتم التقاط صورة له معه.\وأوضح مارينجي: "قال لي : هل أنت بخير؟ أنا آسف جدا!، وقلت له : نعم، أنا بخير، ولكن هل أنت آشتون كوتشر؟ هل يمكنني الحصول على صورة معك؟، وكانت هناك امرأة من أفراد الامن التقطت لنا الصورة".

وعلى الرغم من الحادث، أكد مارينجي أنه ما زال من أشد المعجبين بكوتشر.