إصابة امرأة أسترالية بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت سمكة قرش عملاقة سيدة إسترالية أثناء سباحتها ، حسبما ذكرت وكالة " د ب أ " الألمانية.

وبحسب الوكالة الإخبارية فقد نُقلت امرأة أسترالية إلى مستشفى ، اليوم الخميس، وهي في حالة حرجة جراء تعرضها لهجوم من سمكة قرش أثناء سباحتها في منطقة الحيد المرجاني العظيم بأستراليا.

وأصيبت المراة /46 عاما/ من مدينة تسمانيا بجروح كبيرة في الساق والجذع بعد الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء.

وأنقذ طبيب من إدارة الطوارئ الأسترالية المرأة بالصدفة من سمكة القرش، عندما كان على متن قارب مجاور لها.

وانتشل الطبيب المرأة على قاربه وتمكن من وقف نزيف الدم بسبب الجروح، إلى ان وصلت طائرة إنقاذ مروحية.

ونقلت إلى مستشفى محلي بعد ذلك وهي في حالة أشبه بالغياب عن الوعي وتشكو من آلام مبرحة.