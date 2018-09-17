وفاة 7 أشخاص بجرعات زائدة من المخدرات بمهرجان غنائي في فيتنام

لقى سبعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد غير معلوم بحالات إعياء، بعد تناولهم جرعات زائدة من المخدرات خلال مهرجان غنائي في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكر موقع "فن اكسبريس" الإخباري أن سيارات الإسعاف بدأت نقل المرضى من موقع مهرجان "فيتنام إلكترونك ويك اند" الساعة العاشرة ونصف مساء بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد. وجرى تنظيم المهرجان في منتزه هانوي ووتر بارك في منطقة تاي هو.

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم المنطقة فو بيش ثوي القول: " التقارير الأولية تشير إلى وقوع سبع حالات وفاة، بالإضافة إلى تلقى آخرين العلاج في المستشفيات". وقد لقى مريض حتفه أثناء نقله للمستشفى، في حين توفى الباقون عقب وصولهم.

ولم توضح الشرطة بعد عدد من تناولوا الجرعات الزائدة أو نوع المخدرات. وقال أحد الحضور لموقع "زينج دوت فن" الإخباري إن كثيرين من الجمهور كانوا يتعاطون مخدرات.

ويعد "فيتنام إلكترونك ويك اند" أحد أكبر مهرجانات الموسيقي الإلكترونية التي تقام في هانوي.