اعتقال سفاح هندي قتل 33 سائقاً

المصدر: د ب أ

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا /48 عاما/، اعترف بأنه قتل 33 سائق شاحنة ومساعديهم لنهب البضائع وبيع السيارات.

وقال مسؤول الشرطة، راهول كومار لودها اليوم الاربعاء إنه تم احتجاز الرجل، وهو خياط، الاسبوع الماضي، بالقرب من مدينة بوبال، عاصمة ولاية مادهيا براديش.

وأضاف هاتفيا "في الاستجواب، اعترف الرجل بمقتل 33 شخصا على طرق سريعة بالولاية منذ عام 2008. لقد تحققنا من تلك القضايا"، مشيرا إلى أنهم ألقوا القبض على "سفاح سيء السمعة".

واكتشفت الشرطة سلسلة جرائم القتل، عندما كانت تحقق مع قاتل سائق شاحنة في أغسطس الماضي.

وكشف سبعة رجال، تم إلقاء القبض عليهم في القضية، للشرطة أنهم ساعدوا المشتبه به في عمليات سطو مماثلة.

وأضاف لودها أن المشتبه به لديه زوجة وطفلان.