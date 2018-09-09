شاهد.. نجاة رئيس دولة من حادث سيارة

المصدر: رويترز

قال المكتب الصحفي بالرئاسة في مولدوفا إن رئيس البلاد إيجور دودون تعرض لحادث سيارة اليوم الأحد (9 سبتمبر)، إلا أنه لم تلحق به إصابة خطرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي كارمينا لوبي: "كان هناك حادث سيارة والجميع بخير".

وقال أناتيلي جوليا، رئيس جهاز الأمن في مولدوفا، إن حالة دودون مطمئنة، مضيفا أنه أصيب فقط بخدوش وكدمات.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية في مولدوفا قولها إنه تم نقل دودون للمستشفى بعد اصطدام سيارته بشاحنة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع جهاز الحراسة والحماية الرسمي المولدوفي على فيسبوك تصادم سيارة مع شاحنة سارت في الجانب الخطأ من الطريق.