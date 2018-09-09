العثور على جثث 5 نساء وأطفال في منزل بأستراليا

المصدر: د ب أ

تم العثور على ما يصل إلى خمس جثث في منزل بمدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية ،وفقا لما جاء في تقارير اليوم الأحد .

وتستجوب الشرطة الأسترالية رجلا في العشرينات من عمره دخل مركز الشرطة اليوم الأحد وأدلى بمعلومات حول الحادث، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

ولم تؤكد الشرطة عدد الجثث التي عثر عليها في المنزل الكائن في ضاحية بيدفورد في بيرث ، ولكن مصادر في الشرطة قالت إن العدد يصل إلى خمس جثث ، من بينها نساء وأطفال.

وقال مساعد مفوض الشرطة ،بول ستيل، للصحفيين إن التحقيق لا يزال في "مرحلة مبكرة للغاية" ، ولكنه وصف الحادث بأنه مأسوي.

وقال :"إنه مأسوي ليس فقط للأسرة والأصدقاء ، بل إنه مأسوي بالنسبة لمن وصلوا أولا (إلى المنزل) واضطروا لرؤية مثل هذه المشاهد".