3 وفيات بفيروس "كورونا" في القصيم

المصدر: د ب أ

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن 3 وفيات وإصابة سيدة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا"، خلال الأيام الماضية بالقصيم (وسط) المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت، إن الأسبوع الماضي شهد وفاة ثلاثة رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة سيدة واحدة في محافظة البكيرية (وسط) .

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 18 من حزيران/ يونيو الماضي، قالت إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن وفاة 23 شخصا في السعودية خلال الفترة الممتدة من 21 كانون ثان/ يناير الماضي إلى 31 أيار/ مايو الماضي.