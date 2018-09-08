3 وفيات بفيروس "كورونا" في القصيم

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن 3 وفيات وإصابة سيدة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا"، خلال الأيام الماضية بالقصيم (وسط) المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت، إن الأسبوع الماضي شهد وفاة ثلاثة رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة سيدة واحدة في محافظة البكيرية (وسط) .

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 18 من حزيران/ يونيو الماضي، قالت إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن وفاة 23 شخصا في السعودية خلال الفترة الممتدة من 21 كانون ثان/ يناير الماضي إلى 31 أيار/ مايو الماضي.

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