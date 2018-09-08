زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين

المصدر: (د ب أ)

ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين، اليوم السبت، حسبما أعلن معهد علم البراكين والزلازل، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وقالت الشرطة المحلية إن زلزالاً بقوة 6.4 على مقياس ريختر أجبر الآلاف على ترك المباني في دافاو 957 كيلومتراً جنوب مانيلا حيث كان الشعور بأقوى شدة للزلزال.

وأفاد المعهد بأن مركز الزلزال يقع على بعد 27 كيلومتراً من بلدة ماناي في إقليم دافاو أورينتال.

وأضاف المعهد أنه كان سكان مدينة كوتاباتو سيتي ، شعروا أيضا بالزلزال.وتبعد كوتاباتو مسافة 245 كيلومترا عن غرب ماناي.

ونشر سكان دافاو صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يخرجون مسرعين من المجمعات التجارية وغيرها من المباني، ويظهر فيها نوافذ زجاجية مهشمة وجدران أسمنتية بها صدوع.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار حول المحيط الهادئ حيث تقع نحو 90 بالمئة من زلازل العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصاً حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.