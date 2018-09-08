قتيل في زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إيران

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز جنوب شرق إيران أمس الجمعة وأدى إلى مقتل شخص واحد وإلحاق أضرار بالمنازل في عدة قرى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رسول راشكي، المدير الإقليمي للهلال الأحمر، قوله إن فتاة عمرها 18 عاما لقيت حتفها في الزلزال الذي أعقبته عدة توابع.

وذكر راشكي أنه لا يمكن حتى الآن تأكيد تقارير محلية عن مقتل شخصين آخرين.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت أن قوة الزلزال 5.5 درجة وأنه وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة زاهدان على عمق 26 كيلومترا.

وتقع إيران في منطقة أحزمة زلزالية. وفي نوفمبر أودى زلزال قوته 7.3 درجة وقع في إقليم كرمنشاه في غرب البلاد بحياة 620 شخصا على الأقل وأصاب آلاف آخرين.