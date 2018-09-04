طبيب 85 عاماً متهم بسرقة الأطفال

المصدر: البيان الالكتروني

عادت في إسبانيا من جديد إجراءات محاكمة طبيب يبلغ من العمر 85 عاماً بتهمة سرقة أطفال حديثي الولادة من المعارضين للحكومة قبل عقود من الزمن.

وينفي الطبيب المتقاعد إدواردو فيلا أنه رتب لتبني أطفال اليساريين من قبل أنصار الجنرال فرانسسكو فرانكو الذي كان يحكم البلاد عسكريا وفقا لبي بي سي.

وقال رجل شرطة أمام المحكمة أن الدكتور فيلا اعترف بأن العيادة التي أدارها لعشرين عاما حرقت السجلات التي تضم معلومات عن عمليات تبن غير نظامية.

وقال الإدعاء العام الإسباني إن الإمهات أخبرن في حينه أن مواليدهن لم يعيشوا طويلا وتم دفنهم.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من المواليد تم أخذهم من ذويهم بطرق مشابهة خلال حقبة الجنرال فرانكو من أجل القضاء على الفكر الماركسي في البلاد.