إصابة 10 أشخاص بأعيرة نارية في مجمع سكني بكاليفورنيا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن عشرة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بأعيرة نارية في إطلاق نار بمجمع سكني في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء أمس الأحد، بينهم ثلاثة حالتهم سيئة.

وقال ريتشارد لوهيد المتحدث باسم الشرطة في سان برناردينو "تلقينا اتصالا في حوالي الساعة 10:45 مساء عن إطلاق أعيرة نارية... وجدنا عشر ضحايا في الموقع. ثلاثة منهم في حالة حرجة جدا".

وقع إطلاق النار في عطلة نهاية أسبوع حارة بالمدينة الواقعة على بعد 96 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من لوس أنجليس.

وقالت الشرطة إن أناسا كانوا متجمعين في الخارج للعب في منطقة عامة بمجمع سكني يضم نحو مئة وحدة سكنية.

وقال لوهيد إن بحلول صباح اليوم الاثنين لم يكن المحققون قد توصلوا بعد لأي مشتبه به أو لدافع وراء الهجوم، كما لم يتم العثور على أسلحة في الموقع.

وتأتي الواقعة بعد أسبوع من إطلاق مسلح الرصاص على تسعة أشخاص وقتله منافسين اثنين في مسابقة ألعاب فيديو بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا يوم 26 أغسطس.