ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع صحيفة "مترو" البريطانية، "أندرو ديمر" وهو يتدلى بسروال قصير وقميص من مخبأه السري، بعد أن حاوط عملاء مكافحة المخدرات والجيش وقوات البحرية منزله.

وحاول ديمر (52 عاما) وزوجته الثانية الفاتنة مارسيلا زاباتا (37 عاما) الهروب، بعد معرفتهم السابقة بنية السلطات مداهمة مزرعتهم.

وألقي القبض على ديمر في مدينة ريونغرو، على بعد 32 كيلومترا من ميدلين، المشهورة بسيطرة الملقب بـ"ملك الكوكايين" بابلو إسكوبار.

وكان ديمر شق طريقه على نفس منوال منظمة "كارتل ميديلين" الإجرامية الكولومبية المتخصصة في تهريب الكوكايين، ونقلت "مترو" عن أحد المصادر أن البريطاني حقق من تجارة المخدرات مكاسب قيمتها 1.2 مليار جنيه إسترليني.

ويقول مكتب المدعي العام في كولومبيا إن ديمر وراء إرسال أطنان من الكوكايين إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويشتبه في أنه يمتلك سلسلة من مختبرات المخدرات، حيث يمكن أن يخفى الكوكايين كيميائيا، في مواد تباع على أنها طعام للكلاب والقطط أو سماد.

ويخضع دامر حاليا للحبس في سجن لا بيكوتا سيئ السمعة، بعد أن قالت السلطات المحلية إنه وقع "اتفاقا مبدئيا" لمساعدتهم مقابل عقوبة سجن أخف، تبلغ مدتها 14 سنة و8 أشهر.