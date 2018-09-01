بالفيديو..تحطم طائرة ركاب روسية وإصابة 18

المصدر: رويترز

قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية إن طائرة ركاب روسية انحرفت عن المدرج في مطار خارج مدينة سوتشي بجنوب روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ونشبت فيها النيران مما أسفر عن إصابة 18 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الروسية إن 18 شخصا أصيبوا ولم يسقط قتلى. لكن وكالة الإعلام الروسية قالت إن أحد موظفي مطار سوتشي توفي خلال عمليات التنظيف بعد الحادث.

وأضافت الوكالة نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية أن الطائرة التابعة لخطوط يو.تي إير من طراز بوينج 737-800 كانت تحمل على متنها 164 راكبا وستة من أفراد الطاقم ووصلت إلى سوتشي قادمة من موسكو لكن المكابح لم تعمل في الوقت المحدد بعد الهبوط.

وقال أوليج سميرنوف المسؤول في هيئة الطيران المدني الروسية لمحطة روسيا24 التلفزيونية إن الطائرة هبطت وسط أمطار غزيرة ورياح قوية. وعرضت المحطة لقطات للطائرة وقد لحقت أضرار بجناحيها ومحركاتها.

وقال مطار سوتشي على موقعه على الإنترنت إن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق بعد نشوبه بثماني دقائق وإجلاء كل من كانوا على متن الطائرة خلال 17 دقيقة.

وذكرت روسيا24 أن جهة الرقابة على سلامة الطيران ستجري تقييما لمطار سوتشي وللخطوط الجوية.