فيروس غرب النيل يودي بحياة 37 شخصا

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون بقطاع الصحة اليوم الأربعاء إن فيروساً غرب النيل أودى بحياة ستة أشخاص في صربيا خلال الأسبوع الماضي فقط، ليبلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب هذا الفيروس 21 قتيلا.

وأفاد معهد الصحة العامة الوطنية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في صربيا بلغت 213 حالة، معظمها تم تسجيلها في العاصمة بلجراد.

وتعد اليونان الدولة الثانية الأكثر تضررا من الفيروس، حيث تم تسجيل 5 حالات وفاة الأسبوع الماضي، لتبلغ حصيلة الضحايا 16 قتيلا، كما تم تسجيل 130 حالة إصابة بالفيروس.

وقد تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في رومانيا وكوسوفو، كما تم رصد الفيروس في كرواتيا والبوسنة.

ويشار إلى أن الفيروس ينتشر عادة من خلال البعوض، وتزداد حدته عندما تكون الحشرات نشطة في الطقس الدافئ خاصة في شهري يوليو أغسطس في أوروبا.

ويذكر أن نحو 80% من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، في حين يظهر على بقية المصابين أعراض مماثلة للأنفلونزا مثل الحمى والإرهاق وتضم الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن يسبب الفيروس الموت، خاصة بين كبار السن، عندما يؤدي إلى التهاب المخ والالتهاب السحائي.