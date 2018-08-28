اتهام سائق "أوبر" باغتصاب راكبة في سيدني

المصدر: د ب أ

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء، إن الرجل /37 عاما/ استقبل ثلاثة من المراهقين في سيارته، بينما كان في سيدني بعد منتصف ليل الأحد.

وقام السائق بتوصيل اثنين من المراهقين الثلاثة إلى ضاحية بوندي الواقعة في شرق سيدني، وكان من المفترض أن يقوم بتوصيل المراهقة الثالثة إلى منزلها الأبعد قليلا، والموجود في نورث بوندي.

وقالت الشرطة إنه قام بدلا من ذلك بمهاجمة واغتصاب الضحية المراهقة، عندما كانت بمفردها في السيارة.

وقال مارك وولتون، مفوض الشرطة المساعد، في حديث للصحفيين بسيدني: "إنها حادثة مؤلمة للغاية، ولكنها (المراهقة) تحظى بدعم الأسرة والشرطة لضمان حصولها على الرعاية."

وأضاف أن "أي اعتداء جنسي يعتبر وضعا مزعجا للغاية بالنسبة لأي شخص. ويزعم أنها كانت نائمة وقت وقوع الحادث."

واعتقل الرجل بعد ظهر أمس الإثنين، واتهم بإقامة علاقة جنسية بدون موافقة الطرف الآخر.