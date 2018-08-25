حريق بمبنى مقابل محطة قطارات مدينة زيورخ السويسرية

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة السويسرية أن مبنى وسط مدينة زيورخ، كان قد دمر بسبب حريق نشب صباح اليوم السبت، على شفا الانهيار.

وأصيب رجل شرطة بسبب الحريق الذي اندلع في المبنى، من محطة القطارات المركزية في المدينة السويسرية.

وسرعان ما انتشر الحريق، الذي بدأ من سقف المبنى، حيث يحاول رجال الاطفاء إبطاء عملية انتشار النيران. وكان المبنى قد تعرض لدمار كامل بسبب ألسنة اللهب، عندما وصلت الاطقم الاولى من رجال الاطفاء.

وذكرت وكالة أنباء "إس.دي.إيه" السويسرية أنه سمع دوي انفجارين في وقت سابق.

وفرضت الشرطة طوقا حول مكان الحريق.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور، لكن حتى الان لم تكن هناك أي مؤشرات على نشوب حريق متعمد.

وكانت تجرى عملية بناء في المبنى خلال الاشهر القليلة الماضية، ومن المرجح أنه كان غير مأهول في ذلك الوقت.

وبسبب الاضرار، تم إغلاق الشوارع والممرات حول المحطة الرئيسية، وطلبت الشرطة من المواطنين تفادي منطقة وسط البلاد، قدر المستطاع.

وتم إعادة تحويل مسار الترام والحافلات.

