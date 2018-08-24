الحرائق تلتهم ألمانيا والسلطات تدعو إلى الجلاء

المصدر: د ب أ

نشب مساء أمس الخميس حريق هائل بغابات جنوب غربي العاصمة الألمانية برلين أتى على نحو 300 هكتار من الغابات.

وجاء في بيان لسلطات مكافحة المخاطر ببلدة تروينبريتسن: "بسبب نشوب حريق هائل بمناطق مالترهاوزن وتيفنبرونن وفرونسدورف وكلاوسدورف، فإننا نرجو سكان قرى تيفينبرونن وكلاوسدورف ترك منازلهم واتباع تعليمات القوات الموجودة هناك".

وناشدت السلطات المواطنين اصطحاب المتعلقات الضروية فقط مثل الأوراق والأدوية، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الدخان إلى الداخل.

كانت النيران امتدت إلى قرى كثيرة في المنطقة الفاصلة بين دائرتي بوتسدام - ميتلبارك القريبة من تروينبريتسن وبين تيلتوف مفيمينج القريبة من نيدرجورسدورف - خلال فترة ما بعد ظهر أمس.

زاد من صعوبة عمليات الإطفاء وجود ذخيرة كثيرة بأرض الغابات.

وصلت قوة كبيرة من الإطفائيين مساء أمس الخميس إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب.