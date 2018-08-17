لهذه الأسباب انهار جسر جنوى

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت مصادر إعلام إيطالية اليوم الجمعة، بأن دراسة هندسية أجريت في وقت سابق حذرت من حالة أسلاك الدعم المغلفة بالخرسانة المثبتة للجسر الذي انهار في جنوى الإيطالية الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفتي لاستامبا وريبوبليكا الإيطاليتين، فقد أجريت الدراسة الهندسية سالفة الذكر بتكليف من شركة "أوتوستراد" المشغلة للطرق في إيطاليا العام الماضي، وهذه الشركة تابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذي يربط بين الحدود الفرنسية والمدينة الساحلية من الطريق السريع "آي10" الذي انهار به الجسر يوم الثلاثاء الماضي وأدى لمصرع 38 شخصا وإصابة آخرين.

وفي هذا السياق أفاد خبراء للصحيفتين، بأن الجسر كان به مشاكل في بنيته منذ اكتمال بنائه في hgعام 1967 وتم تعزيز بعض دعاماته في التسعينيات.

وقد كشفت الدراسة الجامعية، بحسب "روسيا اليوم"، أن رد فعل الدعامات على الاهتزاز في القطاع الذي انهار من الجسر "يخالف التوقعات ويتطلب المزيد من الفحص"، مشيرة إلى أن العيوب التي رصدت في رد فعل الدعامات ربما تكون لها صلة بصدأ المعدن في بعض الكابلات، وأن الخواص التي تم رصدها في الجسر أظهرت أن الكابلات مغلفة بالخرسانة مما يزيد صعوبة تقييم حالتها.

من جانبها، لم ترد شركة أتلانتيا على طلب للتعقيب على التقارير التي نشرتها الصحيفتان الإيطاليتان والتي استشهدت بدراسة أجراها مهندسون في جامعة بوليتكنيكو في ميلانو في نوفمبر العام 2017، واكتفت الشركة بالقول، إنها تتابع حالة الجسر مرة واحدة كل 3 أشهر كما يقتضي القانون، وأجرت فحوصات إضافية بالاستعانة بخبراء من خارج الشركة.

اقرأ أيضا:

عشرات القتلى إثر انهيار جسر للسيارات بإيطاليا