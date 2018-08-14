عشرات القتلى إثر انهيار جسر للسيارات بإيطاليا

المصدر: وكالات

انهار جسر للسيارات اليوم الثلاثاء في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا في حادث وصفه وزير النقل بأنه من المرجح أن يكون "فاجعة شديدة".

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأن رجال الإنقاذ عثروا على العديد من المركبات المدمرة وسط حطام الجسر الذي انهار اليوم الثلاثاء بمدينة جنوى شمال غربي البلاد.

وذكر التقرير أن المركبات بها عدد من القتلى.

وذكرت صحيفة محلية أن هناك "ما لا يقل عن عشرة ضحايا" جراء الحادث.

و قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إن حادث انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوى يشكل "مأساة ضخمة".

وكتب تونينيلي، على موقع تويتر، :"أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوى، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة"، مضيفا أنه يعتزم التوجه إلى موقع الحادث.

وقال إدواردو ريكسي نائب وزير النقل الإيطالي إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوى اليوم الثلاثاء مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأضاف، من غير المقبول أن يكون مثل هذا الجسر المهم... غير مصمم لتفادي مثل هذا الانهيار.