هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في كريت بعد انذار بوجود قنبلة

المصدر: أ ف ب

قامت طائرة المانية تقل 250 راكبا كانت اقلعت من مصر في اتجاه المانيا، بهبوط اضطراري مساء أمس الخميس في مطار جزيرة كريت اليونانية (جنوب) بعد انذار بوجود قنبلة.

وقال مسؤول في الشرطة لفرانس برس ان "قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها ان هناك متفجرات داخل الطائرة".

واضاف "تم اخلاء الطائرة والركاب بخير".

وتقوم الاجهزة الامنية في المطار والشرطة المحلية بعمليات تحقق.

وكانت الطائرة اقلعت من منتجع في مصر لم يحدد اسمه وفي طريقها الى مدينة دوسلدورف. ولم تكشف الشرطة ايضا اسم الشركة الالمانية.