مقتل طبيب الملكة إليزابيث في لندن

المصدر: رويترز

قُتل أحد أطباء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في حادث سير في لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بيتر فيشر (67 عاما) كان يستقل دراجته في وسط لندن أمس الأربعاء عندما اصطدم بشاحنة. وقالت الشرطة إن سائق دراجة عمره 67 عاما توفي في مكان الحادث.

وقال جيل جاسكين المدير الطبي في مستشفيات كلية لندن الجامعية في بيان اليوم الخميس "شعرنا جميعا بصدمة شديدة وحزن عندما علمنا أن الدكتور بيتر فيشر توفي بشكل مأساوي في حادث سير أمس".

وأضاف "بيتر كان مدير الأبحاث في مستشفى لندن الملكي للطب المتكامل التابعة لمستشفيات كلية لندن الجامعية، وكان طبيبا لصاحبة الجلالة الملكة".

وقال قصر بكنجهام إن الملكة أُبلغت بوفاته.