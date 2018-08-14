فيديو وصور .. شبان يضرمون النار في عشرات السيارات بالسويد

المصدر: د ب أ

أضرم شبان النار في عشرات السيارات، في وقت متأخر من ليل الإثنين/الثلاثاء، بمدينتين سويديتين وهاجموا الشرطة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي جوتنبرج وحدها ، دُمرت 88 سيارة أو لحقت بها أضرار بالغة ،حسب الشرطة ، في حين أنه في ترولهاتان، على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال، حدث مشهد مماثل ، وألقى الشبان الحجارة على الشرطة.

ولم تستطع الشرطة تحديد ما إذا كانت تلك الهجمات منسقة.

وقال شهود عيان للشرطة إن الجناة المزعومين كانوا يرتدون ملابس داكنة وأغطية للرأس.

وذكرت صحيفة "افتونبلاديت" انه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات ولم يتم القبض على أحد حتى الآن.