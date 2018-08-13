مقتل وفقدان 13 بانفجار منجم في باكستان

المصدر: رويترز

قال مسؤول في قطاع المناجم في باكستان اليوم الاثنين إن انفجارا بأحد مناجم الفحم في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد أودى بحياة سبعة عمال على الأقل فيما تتوقع السلطات ارتفاع عدد القتلى.

وتم انتشال الجثث السبع صباح اليوم الاثنين فيما لا تزال الجهود جارية لإخراج ستة رجال آخرين محاصرين داخل المنجم لكن يخشى المسؤولون أن يكونوا قد لاقوا حتفهم.

وقال افتخار أحمد كبير مفتشي المناجم في إقليم بلوخستان الذي تقع فيه كويتا لرويترز "الانفجار كان بسبب تراكم غاز الميثان... عمال المنجم كان يعملون على عمق 400 قدم (122 مترا) حين وقع (الحادث)".

وتقع حوادث الانفجارات داخل مناجم الفحم في باكستان من حين لآخر وخصوصا في بلوخستان وإقليم السند المجاور له حيث يوجد تراخي في تطبيق معايير السلامة.

وفي مايو أيار قتل أكثر من 20 عاملا في انفجار بأحد المناجم في كويتا.

ويوجد احتياطي ضخم من الفحم في باكستان إذ يقدر بما يربو على 184 مليار طن. وتنتج باكستان أربعة ملايين طن من الفحم سنويا يستهلك معظمها في أفران صنع الطوب.