إصابة 310 أشخاص إثر انهيار ممر خشبي بإسبانيا

المصدر: د ب أ

أصيب نحو 310 أشخاص، وصفت حالة خمسة منهم بالخطيرة، إثر انهيار ممشى خشبي أثناء إقامة مهرجان ثقافي ورياضي سنوي بمنطقة الميناء في مدينة فيجو بشمال غرب إسبانيا.

وقال جيسوس فازكيز ألموينا، وزير الصحة في منطقة جاليسيا التي تقع فيها فيجو، اليوم الاثنين، إن الممشى انهار مع زيادة وزن الزوار عليه أثناء الليل، لدرجة سقوط بعضهم في الماء.

وأوضح ابيل كاباليرو عمدة فيجو، للصحافيين أن جزءا كبيرا من الممشى البالغ طوله 30 مترا وعرضه عشرة أمتار، قد تضرر، ولم يتضح بعد سبب انهيار الممشى.

واستخدمت فرق إطفاء الحرائق المشاركة في عمليات الانقاذ، كاميرات بحث - تعمل على الوصول للاجسام التي تشع حرارة - لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا آخرين تحت الأنقاض، دون أن تعثر على أحد.

ويقام مهرجان "أو ماريسكينو" السنوي للثقافة والرياضة الحضرية، منذ عام 2001 ، ويشارك فيه الكثير من الشباب.