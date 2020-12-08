منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن تصبح تطعيمات كورونا إلزامية

المصدر: رويترز

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

وقالت كيت أوبراين مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أية دولة التطعيمات إلزامية".

وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.

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