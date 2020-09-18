مصر تسجل 141 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك بخروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى مساء أمس الخميس.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس الخميس هو 101641 حالة، كما تم تسجيل 5715 حالة وفاة.

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