بالفيديو.. انفجار كبير يهزّ محافظة الزرقاء الأردنية

المصدر: البيان الإلكتروني

هزّ انفجار كبير، محافظة الزرقاء، فجر اليوم الجمعة، من دون معرفة أي تفاصيل عن الحادثة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية بأن أهل المحافظة نشروا صورا ومقاطع فيديو، تظهر انفجارا كبيرا هز المحافظة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقال مصدر عسكري أردني إن الانفجار جاء من قاعدة عسكرية على مشارف مدينة الزرقاء.

كما أفاد الأمن العام الأردني بمقتل شخصين وجرح 3 آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بمدينة الزرقاء.

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