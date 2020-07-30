409 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة في مصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الأربعاء تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 465 أول أمس الثلاثاء، و37 حالة وفاة انخفاضا من 39.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالة تم شفاؤها، و 4728 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز