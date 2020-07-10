شرفة برج إيفل تعاود استقبال الحفلات

المصدر: رويترز

أصبح بإمكان زوار برج إيفل الاستمتاع مرة أخرى بإطلالة الشرفة الصيفية بعد فتحها هذا الأسبوع على مشاهد خلابة للعاصمة الفرنسية باريس تحت سماء زرقاء دافئة.

وأُغلق البرج في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، في أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية، وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 يونيو.

وقال باتريك برانكو رويفو، المدير الإداري لبرج إيفل، إن الشرفة على ارتفاع 57 متراً عن سطح الأرض، وتستوعب ما بين 300 و350 شخصاً في حفلات (الدي. جي) التي ستقام مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى 28 أغسطس.

وعلى الرغم من اشتراط استخدام جميع زوار برج إيفل كمامات الوجه ومراعاة التباعد الاجتماعي، لم يلتزم بالكمامة سوى عدد قليل من الحاضرين في حفل الافتتاح أمس الخميس.

ويستقبل برج إيفل في العادة نحو سبعة ملايين زائر سنوياً، ثلاثة أرباعهم من السياح الأجانب، ولكن بسبب عدم عودة الرحلات الدولية إلى سابق عهدها حتى الآن من جراء القيود المفروضة لإبطاء انتشار الوباء، من المتوقع أن يكون معظم الزوار في المستقبل القريب من فرنسا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز