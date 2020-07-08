لا إصابات جديدة بكورونا في بكين ولا وفيات في الصين

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أية إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أية حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

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