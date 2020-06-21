البرازيل على أعتاب 50 ألف وفاة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة مع أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة في ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أنه في المجمل توفي رسميا 49976 شخصا بسبب مرض كوفيد-19 مع مليون و67579 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

وقالت الوزارة إن البرازيل تجاوزت حد المليون في حالات الإصابة يوم الجمعة إضافة إلى وفاة 1022 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول خبراء إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.

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