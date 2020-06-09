الجزائر تسجل 9 حالات وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الجزائر إلى 724 حالة .

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 117 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 10382 حالة موزعة عبر 48 ولاية .

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في ندوته الصحفية اليومية عن تسجيل شفاء 152 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6951.

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