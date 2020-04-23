السعودية: رصد هزة أرضية بقوة 2.7 درجة شرق "القنفذة"

المصدر: وام

قال المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية مساء أمس شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر وعمقها 9 كيلومترات.

وأوضح طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، حيث تعد هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين.

ولفت إلى أن الهيئة تراقب الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع.