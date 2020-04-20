أكثر من 41 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 41 ألف وفاة، اليوم الإثنين، في حين تجمع محتجون ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام، بينما نصح مسؤولون بالحذر لإتاحة المزيد من أدوات الكشف.

وسمحت إجراءات البقاء الإلزامي في المنازل بإبطاء انتشار الفيروس، ودفعت الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة في الشهر الماضي.

وتسجل الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر عدد إصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 756 ألف إصابة، وأكثر من 41150 وفاة، نصفها في ولاية نيويورك.

وتميل الإصابات والوفيات للتراجع في عطلات نهاية الأسبوع، وزادت الوفيات بـ 1500 يوم الأحد، و1800 يوم السبت.

وسجلت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي رقماً قياسياً للوفيات اليومية بـ 2806 يوم الأربعاء.