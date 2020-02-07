أكبر ناج من "كورونا" يغادر المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

لفت رجل مسن يبلغ من العمر 91 عاماً، الأنظار إليه باعتباره أكبر المرضى الذين شفوا من الفيروس من بين أكثر من 1540 حالة تعاف من الفيروس الجديد في الصين.

فبعد نحو 10 أيام من العلاج في مستشفى الشعب الثالث في ييتشانغ، بمقاطعة خوبي وسط الصين، خرج وانغ من المستشفى يعد أن شفي من إصابته بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوسائل إعلام صينية رسمية، فقد غادر وانغ المستشفى، "الجمعة".

وقال الرجل الذي انضم إلى الحرب لتحرير مدينة ييتشانغ في الصين في عام 1949: "هذا المرض ليس مخيفا"، مشيراً إلى هوان الفيروس مقارنة بتجربته في الحرب، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وبعد شفائه، قدم وانغ التقدير للجهود والرعاية من الطواقم الطبية الصينية، في مراكز علاج الفيروس.

وقال نائب رئيس المستشفى دو ديبنغ: "لقد ابتكرنا علاجا خاصا (لوانغ) بسبب مشاكل القلب المستمرة لديه".

الجدير بالذكر أنه تم تشخيص إصابة وانغ بفيروس كورونا في 25 يناير الماضي، وذلك بعد 6 أيام من ظهور أعراض الحمى والسعال لديه.

ومن بين أكثر من 31 ألف مصاب بالفيروس وفق آخر إحصاء، توفي 636 شخصا، فيما انتقل المرض إلى نحو 30 بلدا ومنطقة عبر العالم.