إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم "السبت" أن إيران بصدد إرسال الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها جيشها بطريق الخطأ هذا الشهر إلى أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصاً. وأُسقطت الطائرة في الثامن من يناير كانون الثاني الجاري بعد إقلاعها بوقت قصير من طهران متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الوكالة عن حسن رضائي فر رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني قوله "بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأمريكا، سنحاول قراءة "بيانات الصندوق" في كييف".

وأضاف "إذا لم ينجح هذا الجهد سيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا".

وأكدت الوكالة نقلا عن رضائي فر قوله إن الصندوقين الأسودين لن يتم قراءة بياناتهما في إيران.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 57 كندياً. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يضغط من أجل إجراء تحقيق كامل في واقعة إسقاط الطائرة، "الجمعة" إن على إيران إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي في أوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة التي لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.

واعترف «الحرس الثوري» الإيراني أنه أسقط عن طريق الخطأ الطائرة التابعة لشركة «الخطوط الدولية الأوكرانية» بصاروخ خلال قيامها بالرحلة رقم «بي إس 752» فوق طهران في 8 ينايرالجاري.