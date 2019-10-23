(فيديو) بريطانيا تحت الصدمة.. العثور على 39 جثة داخل شاحنة في لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

تم العثور اليوم على 39 جثة داخل شاحنة في لندن، بحسب ما ذكرت الشرطة البريطانية، التي أضافت أنه تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة.

وأعرب رئيس الحكومة البريطانية عن صدمته إزاء الواقعة. فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الملابسات، بحسب "يورونيوز".

وأعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة اليوم الأربعاء دخل شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق والبالغ من العمر 25 عاماً والمتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

وقالت شرطة مقاطعة إسكس إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة غرايز، شرق لندن.

وأضافت أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا".

وذكر بيان شرطة إسيكس بأن "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها".

وقال قائد شرطة إسيكس أندرو مارينر إن الدلائل المبكرة تشير إلى أن الضحايا هم 38 من البالغين ومراهق واحد، وأن الشاحنة سافرت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر هوليهيد شمال ويلز يوم السبت، مضيفاً أن "هذا حادث مأساوي قتل فيه عدد كبير من الناس. لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما حدث"، وأن الشرطة "بصدد تحديد هوية الضحايا" لكنه توقع "أن تكون هذه عملية طويلة" بحسب ما أوردت شبكة سكاي الإخبارية البريطانية. ولم يعرف بعد عما إذا كان الضحايا لاجئين تم تهريبهم بالشاحنة أم لا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته، وكتب على موقع تويتر إن الحادث المأساوي "أصابني بالصدمة". وأضاف :"أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط". وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.