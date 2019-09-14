مصرع 32 شخصاً جراء فيضانات في تايلاند

المصدر: (أ ف ب)

قضى 32 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في شمال شرق تايلاند خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات التي أجلت أكثر من 23 ألف شخص.

وأعلنت الوزارة المكلفة إدارة الكوارث أن 32 شخصاً لقوا حتفهم منذ 29 أغسطس أثناء الفيضانات.

وتسببت بالفيضانات العاصفة "بودول" وكذلك منخفض جوّي استوائي تشكّل فوق بحر الصين الجنوبي أُطلق عليه تسمية "كاجيكي"، بحسب المصدر نفسه.

وأدت هذه الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وسيول أُرغمت السكان على الفرار من منازلهم على متن قوارب أو زوارق.

وبثّت وسائل إعلام محلية في محافظة أوبون راتشاتهاني الأكثر تعرضاً للفيضانات، مشاهد تُظهر أشخاصاً تغمرهم المياه حتى مستوى الصدر.

وصرّح حاكم المحافظة ساريت ويتون "تصريف كل هذه المياه سيستغرق ثلاثة أسابيع". وانتقد بطء الحكومة في إدارة الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا في تغريدة له على تويتر أنه طلب من الهيئات "تسريع إيصال المساعدة" للسكان المتضررين جراء الفيضانات.