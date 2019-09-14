مقتل 6 أشخاص في انفجار قنبلة بالصومال

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤول صومالي اليوم السبت أن اثنين من السياسيين الإقليميين وثلاثة من حراسهما الشخصيين وعامل إغاثة محلي قُتلوا في انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في الصومال.

وذكر محمد عبدي واري، رئيس ولاية هيرشبيلي في بيان إن الانفجار وقع على الطريق بين بلدتي "بلعد" وجوهر" في الولاية صباح اليوم السبت، على بعد حوالي مئة كيلومتر، شمال العاصمة، مقديشو.

وأعلنت جماعة "الشباب" الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم على محطة "الأندلس" الإذاعية الموالية للمتمردين.

وتشن جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة الدولي هجمات بشكل منتظم داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا.